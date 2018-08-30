Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 30 августа
$ 68.15 0.75
79.56 0.80
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Калуга в глуши: жителей деревни в черте города отрезали от цивилизации

30.08.2018 16:06 4 1154 Елена Французова

То, что дороги в Калуге находятся не в лучшем состоянии, знают все – от мала до велика. А вот то, что в городской черте в XXI веке их может не быть совсем, является какой-то дикостью.
- Мы живем в Московском округе Калуги, в состав которого несколько лет назад были включены территории деревень Спас, Городок, Сокорево, Орешково. В Орешково часть деревни реально отрезана от мира. Дорога, которая раньше проходила через овражек, несколько лет назад была уничтожена тяжелой техникой. Сейчас она заболочена, - рассказывает местный житель Дмитрий ГАЛКИН. -  К нашей деревне можно проехать только в обход - по полям. Зимой же проезда вообще нет. 

Дмитрий несколько лет назад купил в этой деревне землю, построил дом. Планирует переехать в него с женой и двумя детьми. Только переживает, что ни «Скорая», ни пожарная машины, случись что, не доедут. 

Мы отправились в Орешково, чтобы выяснить, как там годами без дороги живут люди. 

Оказалось, что небольшой овраг разделяет деревню на две части – старую и новую. По словам местных жителей, когда-то через овраг шёл мост, но его разбомбили фашисты ещё во время войны. Восстанавливать не стали. Благо через овраг шла дорога, но несколько лет назад и она исчезла. В итоге старая часть деревни стала как ненужный ломоть – к ней не проехать, а зимой и не пройти. 

- В домах, к которым нет доступа, прописаны 18 человек. Причём, в основном это пожилые люди. Из-за того, что нет дороги, многие из них живут здесь только летом. На зиму решаются оставаться лишь несколько стариков, - говорит Дмитрий. 

Вместе с Дмитрием мы отыскиваем овраг. Пешеходная дорожка еле приметна. Только пробираясь по высокой траве можно попасть в старую часть деревни. Через овраг течёт небольшой ручеёк. 
Практически у каждого дома стоит машина. Оказалось, что заезжают люди по полям.

- Сейчас хоть дорогу не распахивают, - говорит нам пожилой мужчина.

В этой деревне он вырос, но живёт здесь только летом. Зимой снегу столько, что даже на его «Ниве» по полю не проехать.

- Пока сезон, пока лето, через поля можно прорваться! – говорит пенсионер. – Зимой - аут! 

- Когда я купил землю, то сразу обратил внимание на то, что по всей деревне стоят деревянные столбы с электрическими проводами. Напряжение настолько слабое, что у бабушек был график, в котором указано кто и когда смотрит телевизор. Мощности сети на всех не хватало. Микроволновки и обогреватели стояли, как памятник деньгам. Год назад мы добились того, чтобы даже в отсутствии дороги сделали электричество. Второго января пришли похмельные мужики и всё сделали.  Теперь осталось решить вопрос с дорогой. В черте города она просто обязана быть. 

Мы идём к следующем дому. На пороге стоит пожилая женщина и улыбается. 

- Я здесь живу только летом, а моя племянница и зимой. Валюшка, выйди сюда, - зовёт женщина свою племянницу.

На призыв откликается такая же пожилая женщина. У пенсионерок разница в возрасте всего 4 года.


Евдокия Сергеевна с племянницей Валентиной Яковлевной.  

- Воды у нас нет, газа нет. Лишь на месяц хватает газового баллона. Радости мало, но привыкли. Автолавка приезжает раз в неделю по субботам, далеко за оврагом останавливается, где колонка. А если мне что-то надо, то я беру велосипед.  В 75 лет бабка не велике! – смеётся седовласая Валюшка.
Пенсионерка говорит, что «Скорая» летом проезжает сюда по полю, а зимой доезжает только до новой части деревни. Дальше медперсонал вынужден пробираться по сугробам.

- Я привыкла, с самого детства здесь живу. Сейчас у нас и электричество хорошее, а то раньше вечером бывало моргало. Ничего, как-то выживаем. 

Дмитрий отмечает, что когда-то жители деревни пытались добиться того, чтобы им администрация тогда ещё Бабынинского района привела дорогу в порядок. Но у них так ничего и не вышло.

Сам он дважды попытался прорвать этот заколдованный круг.

- Сначала я обращался напрямую в городскую управу Калуги - написал письмо к городскому голове. Оно было перенаправлено в департамент дорожного строительства, где мне сказали, что это не их головная боль: «Мы только строим дороги, не восстанавливаем и не ремонтируем. Идите в управление по работе с населением!» Я – туда, там на меня просто наорали: «Кто вас сюда послал? Зачем? Мы этим не занимаемся. Вот когда дорогу сделают, то будем её чинить и поддерживать». Весной прошёл по этому кругу ещё раз, ото всех получил отказы. 

Накатанная дорога в старой части деревни ведёт в поле. 

Дмитрий показывает нам письмо за подписью начальника управления по работе с населением Инги ГРИБАНСКОЙ.  В нём говорится о том, что в 2018, 2019 и 2020 годах выделить деньги на проектирование и реконструкцию дороги не представляется возможным. 

Как-то Дмитрий привозил в Орешково знакомого дорожника. По его подсчётам, чтобы кинуть на дно оврага трубу и засыпать его песком с щебёнкой нужно максимум 200 тысяч рублей.

- Мы не требуем, чтобы нам тут сделали проспект, пусть хоть асфальт, срезанный с дорог, которые ремонтируют, положат. Городские власти должны обеспечить проезд, - говорит Дмитрий.

Устав получать от чиновников отписки, он намерен обращаться в прокуратуру. 

Фото автора.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто и транспорт
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

М3 оставили без тротуаров, а входы в надземный переход завалили снегом 30.01.2017 09:37

Чиновники обещают заставить перевозчиков соблюдать расписание 30.05.2016 17:56

Аэропорт «Калуга» оштрафовали на 300 тысяч рублей 05.11.2015 11:35

Проект «Аэропорт «Ермолино» заморозили до лучших времён 09.09.2015 16:49

Троллейбус №10 опять отменили 19.11.2014 12:35


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 31 августа, 11:00
«Дары садов и огородов Калуги»
Городской Досуговый центр
вс 02 сентября, 11:00
«ЭкоДивоФест»
Обнинск
сб 08 сентября, 10:30
«Натальин день»
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Для детей

сб 01 сентября, 12:00
Благотворительные мастер-классы 1 сентября
Дом мастеров
сб 01 сентября, 12:00
1 сентября
Победа, Кафе-Бар-Буфет
сб 01 сентября, 14:00
Праздник 1-го сентября
Дело в Соусе, кафе
сб 01 сентября, 14:00
Открытие выставки «Мир глазами детей»
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Концерты

чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды
сб 01 сентября, 17:00
«На волнах лета»
Гостиные ряды
вс 02 сентября, 19:00
Pink Floyd Tribute
Мажор, бар
вс 02 сентября, 19:00
Cаша Растич (7 Раса )
Мажор, бар

Кино

Гоголь. Страшная месть
Отель «Артемида»
Война и мир: Наташа Ростова
Принцесса и дракон
Новости компаний

В Калужской области растет мужской фактор бесплодия

«Ростелеком» организовал трансляцию киберспортивного чемпионата в Калуге

Филиал «Калугаэнерго» поддерживает мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

«Ростелеком» продемонстрировал возможности на форуме «Цифровая эволюция 2018» в Калуге

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Электропростыни и электроодеяла в интернет-магазине «Мед-Сердце»

Как свить родовое гнездо по технологиям XXI века

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.