Калуга в глуши: жителей деревни в черте города отрезали от цивилизации

То, что дороги в Калуге находятся не в лучшем состоянии, знают все – от мала до велика. А вот то, что в городской черте в XXI веке их может не быть совсем, является какой-то дикостью.

- Мы живем в Московском округе Калуги, в состав которого несколько лет назад были включены территории деревень Спас, Городок, Сокорево, Орешково. В Орешково часть деревни реально отрезана от мира. Дорога, которая раньше проходила через овражек, несколько лет назад была уничтожена тяжелой техникой. Сейчас она заболочена, - рассказывает местный житель Дмитрий ГАЛКИН. - К нашей деревне можно проехать только в обход - по полям. Зимой же проезда вообще нет.

Дмитрий несколько лет назад купил в этой деревне землю, построил дом. Планирует переехать в него с женой и двумя детьми. Только переживает, что ни «Скорая», ни пожарная машины, случись что, не доедут.

Мы отправились в Орешково, чтобы выяснить, как там годами без дороги живут люди.

Оказалось, что небольшой овраг разделяет деревню на две части – старую и новую. По словам местных жителей, когда-то через овраг шёл мост, но его разбомбили фашисты ещё во время войны. Восстанавливать не стали. Благо через овраг шла дорога, но несколько лет назад и она исчезла. В итоге старая часть деревни стала как ненужный ломоть – к ней не проехать, а зимой и не пройти.

- В домах, к которым нет доступа, прописаны 18 человек. Причём, в основном это пожилые люди. Из-за того, что нет дороги, многие из них живут здесь только летом. На зиму решаются оставаться лишь несколько стариков, - говорит Дмитрий.

Вместе с Дмитрием мы отыскиваем овраг. Пешеходная дорожка еле приметна. Только пробираясь по высокой траве можно попасть в старую часть деревни. Через овраг течёт небольшой ручеёк.

Практически у каждого дома стоит машина. Оказалось, что заезжают люди по полям.

- Сейчас хоть дорогу не распахивают, - говорит нам пожилой мужчина.

В этой деревне он вырос, но живёт здесь только летом. Зимой снегу столько, что даже на его «Ниве» по полю не проехать.

- Пока сезон, пока лето, через поля можно прорваться! – говорит пенсионер. – Зимой - аут!

- Когда я купил землю, то сразу обратил внимание на то, что по всей деревне стоят деревянные столбы с электрическими проводами. Напряжение настолько слабое, что у бабушек был график, в котором указано кто и когда смотрит телевизор. Мощности сети на всех не хватало. Микроволновки и обогреватели стояли, как памятник деньгам. Год назад мы добились того, чтобы даже в отсутствии дороги сделали электричество. Второго января пришли похмельные мужики и всё сделали. Теперь осталось решить вопрос с дорогой. В черте города она просто обязана быть.

Мы идём к следующем дому. На пороге стоит пожилая женщина и улыбается.

- Я здесь живу только летом, а моя племянница и зимой. Валюшка, выйди сюда, - зовёт женщина свою племянницу.

На призыв откликается такая же пожилая женщина. У пенсионерок разница в возрасте всего 4 года.





Евдокия Сергеевна с племянницей Валентиной Яковлевной.

- Воды у нас нет, газа нет. Лишь на месяц хватает газового баллона. Радости мало, но привыкли. Автолавка приезжает раз в неделю по субботам, далеко за оврагом останавливается, где колонка. А если мне что-то надо, то я беру велосипед. В 75 лет бабка не велике! – смеётся седовласая Валюшка.

Пенсионерка говорит, что «Скорая» летом проезжает сюда по полю, а зимой доезжает только до новой части деревни. Дальше медперсонал вынужден пробираться по сугробам.

- Я привыкла, с самого детства здесь живу. Сейчас у нас и электричество хорошее, а то раньше вечером бывало моргало. Ничего, как-то выживаем.

Дмитрий отмечает, что когда-то жители деревни пытались добиться того, чтобы им администрация тогда ещё Бабынинского района привела дорогу в порядок. Но у них так ничего и не вышло.

Сам он дважды попытался прорвать этот заколдованный круг.

- Сначала я обращался напрямую в городскую управу Калуги - написал письмо к городскому голове. Оно было перенаправлено в департамент дорожного строительства, где мне сказали, что это не их головная боль: «Мы только строим дороги, не восстанавливаем и не ремонтируем. Идите в управление по работе с населением!» Я – туда, там на меня просто наорали: «Кто вас сюда послал? Зачем? Мы этим не занимаемся. Вот когда дорогу сделают, то будем её чинить и поддерживать». Весной прошёл по этому кругу ещё раз, ото всех получил отказы.

Накатанная дорога в старой части деревни ведёт в поле.

Дмитрий показывает нам письмо за подписью начальника управления по работе с населением Инги ГРИБАНСКОЙ. В нём говорится о том, что в 2018, 2019 и 2020 годах выделить деньги на проектирование и реконструкцию дороги не представляется возможным.

Как-то Дмитрий привозил в Орешково знакомого дорожника. По его подсчётам, чтобы кинуть на дно оврага трубу и засыпать его песком с щебёнкой нужно максимум 200 тысяч рублей.

- Мы не требуем, чтобы нам тут сделали проспект, пусть хоть асфальт, срезанный с дорог, которые ремонтируют, положат. Городские власти должны обеспечить проезд, - говорит Дмитрий.

Устав получать от чиновников отписки, он намерен обращаться в прокуратуру.

Фото автора.