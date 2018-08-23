Стоимость билетов на «Экспресс» изменится в сентябре

Как сообщает Центральная пригородная пассажирская компания, с 6 сентября изменится стоимость билетов в пригородных поездах повышенной комфортности «Экспресс» по следующим маршрутам:

• Москва (Курский вокзал) – Владимир;

• Москва (Киевский вокзал) – Калуга;

• Москва (Казанский вокзал) – Рязань;

• Москва (Курский вокзал) – Тула;

• Москва (Ярославский вокзал) – Александров;

• Москва (Савеловский вокзал) – Дубна.

На сегодняшний день стоимость билетов на калужский «Экспресс» составляет от 530 до 775 рублей. Насколько и как изменятся цены с 6 сентября, пока неизвестно. Цена поездки в расписании электричек после 6 сентября на сайте ЦППК не отображается.