Стоимость билетов на «Экспресс» изменится в сентябре

Как сообщает Центральная пригородная пассажирская компания, с 6 сентября изменится стоимость билетов в пригородных поездах повышенной комфортности «Экспресс» по следующим маршрутам:
• Москва (Курский вокзал) – Владимир;
• Москва (Киевский вокзал) – Калуга;
• Москва (Казанский вокзал) – Рязань;
• Москва (Курский вокзал) – Тула;
• Москва (Ярославский вокзал) – Александров;
• Москва (Савеловский вокзал) – Дубна.
На сегодняшний день стоимость билетов на калужский «Экспресс» составляет от 530 до 775 рублей. Насколько и как изменятся цены с 6 сентября, пока неизвестно. Цена поездки в расписании электричек после 6 сентября на сайте ЦППК не отображается.
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