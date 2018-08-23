Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 24 августа
$ 67.62 0.44
78.20 0.85
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Стоимость билетов на «Экспресс» изменится в сентябре

23.08.2018 15:48 8 2517 Сергей ПЕТРОВ
Стоимость билетов на «Экспресс» изменится в сентябре

Как сообщает Центральная пригородная пассажирская компания, с 6 сентября изменится стоимость билетов в пригородных поездах повышенной комфортности «Экспресс» по следующим маршрутам:

• Москва (Курский вокзал) – Владимир;
• Москва (Киевский вокзал) – Калуга;
• Москва (Казанский вокзал) – Рязань;
• Москва (Курский вокзал) – Тула;
• Москва (Ярославский вокзал) – Александров;
• Москва (Савеловский вокзал) – Дубна.

На сегодняшний день стоимость билетов на калужский «Экспресс» составляет от 530 до 775 рублей. Насколько и как  изменятся цены с 6 сентября, пока неизвестно. Цена поездки в расписании электричек после 6 сентября на сайте ЦППК не отображается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: транспорт экспресс
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

У кого правда, тот и сильнее: калужанин засудил горуправу за разбитое авто 23.08.2018 15:59

Довольствуемся малым: Синие мосты будут делать в режиме проекта-минимум 22.08.2018 16:34

«Автострада-2018»: они не мыслят жизни без авто и это диагноз 20.08.2018 11:34

Собянин распорядился передать московские автобусы Калуге 09.08.2018 16:40

Как поедут троллейбусы из-за перекрытых улиц 09.08.2018 15:37


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 11:00
День города 2018. Полная афиша праздника
Калуга
сб 25 августа, 17:00
«Ночь кино 2018»: полная афиша
Калуга
сб 25 августа, 11:00
День Полотняного завода
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

пт 24 августа, 16:00
Гала - концерт «Загадки школьного портфеля»
Библиотека-филиал № 32
сб 01 сентября, 12:00
Благотворительные мастер-классы 1 сентября
Дом мастеров
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды
вс 02 сентября, 19:00
Pink Floyd Tribute
Мажор, бар
вс 02 сентября, 19:00
Cаша Растич (7 Раса )
Мажор, бар
пт 07 сентября, 21:00
Мертвые Дельфины
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Альфа
Mamma Mia! 2
Принцесса и дракон
Кристофер Робин
Новости компаний

«Калугаэнерго» напоминает: проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП смертельно опасно!

«Ростелеком» начал работы по повышению безопасности калужских дорог

«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»

Калужский филиал Россельхозбанка подарит горожанам ко Дню города необычную фотозону

Опросы
А вы как отметите День города? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.