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Довольствуемся малым: Синие мосты будут делать в режиме проекта-минимум

22.08.2018 16:34 7 2306 Оксана КОЛОСОВА
Довольствуемся малым: Синие мосты будут делать в режиме проекта-минимум

Синие мосты и прилегающая к ним территория являются одним из самых проблемных транспортных мест в Калуге. Пробки и аварии случаются здесь с завидной регулярностью. По расчётам экспертов, к 2035 году интенсивность автомобильного движения на этом участке может составить более 2100 машин в час.

О том, что Синие мосты нуждаются в реконструкции, областные и городские власти говорят давно: в 2015 году этой теме было посвящено три больших совещания – однако приступить к практическим действиям до сих пор не удалось. 

Проводить реконструкцию специалисты предлагают в два этапа. Первый заключается в строительстве рядом с Синими мостами второго путепровода, по которому будет организовано двухполосное движение. Стоимость работ три года назад оценивалась в сумму около 800 млн. рублей.

Второй этап – строительство эстакады, которая свяжет улицы Ленина и Тарутинскую. Этот проект оценивается примерно в 6 млрд. рублей.

На заседании архитектурного совета в декабре 2015 года губернатор Анатолий АРТАМОНОВ рекомендовал приступить к строительству нового путепровода в кратчайшие сроки. 

Два года спустя тогдашний градоначальник Константин ГОРОБЦОВ сообщил, что реконструкция Синих мостов начнётся после завершения работ по Шопинской дороге. С тех пор эта тема публично больше не обсуждалась. 

Мы поинтересовались у городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО судьбой данного проекта.

- Решение о том, что это надо делать, принято. Сейчас идёт проработка. Я думаю, она займёт у нас не меньше месяца-двух. Нам нужно оценить возможности, просчитать различные предпроектные решения. После этого можно будет говорить и об окончательной стоимости проекта, и о сроках. Давайте возьмём время до конца октября, - прокомментировал градоначальник. – Есть несколько вариантов реализации этого проекта. Они разные по стоимости, по масштабам, по срокам. Возможности реализовать масштабный вариант, со строительством эстакады с улицы Ленина на Тарутинскую, сейчас нет, он затратный. И я не думаю, что она появится в ближайшее время. Мы рассматриваем другой проект, когда идёт расширение непосредственно Синих мостов, чтобы увеличить их пропускную способность.

Скорее всего, реконструкция будет вестись в формате государственно-частного партнёрства. Ближайшая встреча руководства города с потенциальным инвестором проекта запланирована на следующей неделе. 


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Тэги: авто транспорт
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