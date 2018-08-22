Довольствуемся малым: Синие мосты будут делать в режиме проекта-минимум

Синие мосты и прилегающая к ним территория являются одним из самых проблемных транспортных мест в Калуге. Пробки и аварии случаются здесь с завидной регулярностью. По расчётам экспертов, к 2035 году интенсивность автомобильного движения на этом участке может составить более 2100 машин в час.
О том, что Синие мосты нуждаются в реконструкции, областные и городские власти говорят давно: в 2015 году этой теме было посвящено три больших совещания – однако приступить к практическим действиям до сих пор не удалось.
Проводить реконструкцию специалисты предлагают в два этапа. Первый заключается в строительстве рядом с Синими мостами второго путепровода, по которому будет организовано двухполосное движение. Стоимость работ три года назад оценивалась в сумму около 800 млн. рублей.
Второй этап – строительство эстакады, которая свяжет улицы Ленина и Тарутинскую. Этот проект оценивается примерно в 6 млрд. рублей.
На заседании архитектурного совета в декабре 2015 года губернатор Анатолий АРТАМОНОВ рекомендовал приступить к строительству нового путепровода в кратчайшие сроки.
Два года спустя тогдашний градоначальник Константин ГОРОБЦОВ сообщил, что реконструкция Синих мостов начнётся после завершения работ по Шопинской дороге. С тех пор эта тема публично больше не обсуждалась.
Мы поинтересовались у городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО судьбой данного проекта.
- Решение о том, что это надо делать, принято. Сейчас идёт проработка. Я думаю, она займёт у нас не меньше месяца-двух. Нам нужно оценить возможности, просчитать различные предпроектные решения. После этого можно будет говорить и об окончательной стоимости проекта, и о сроках. Давайте возьмём время до конца октября, - прокомментировал градоначальник. – Есть несколько вариантов реализации этого проекта. Они разные по стоимости, по масштабам, по срокам. Возможности реализовать масштабный вариант, со строительством эстакады с улицы Ленина на Тарутинскую, сейчас нет, он затратный. И я не думаю, что она появится в ближайшее время. Мы рассматриваем другой проект, когда идёт расширение непосредственно Синих мостов, чтобы увеличить их пропускную способность.
Скорее всего, реконструкция будет вестись в формате государственно-частного партнёрства. Ближайшая встреча руководства города с потенциальным инвестором проекта запланирована на следующей неделе.
|
«Автострада-2018»: они не мыслят жизни без авто и это диагноз 20.08.2018 11:34
Пробка в Анненках растянулась на два километра 15.08.2018 11:03
Асфальт начал проваливаться на перекрёстке Марата и Кирова 13.08.2018 16:21
Замгубернатора предложил расширить парковки у школ 06.08.2018 15:06
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: