Пробка в Анненках растянулась на два километра

Утром в среду, 15 августа, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» образовалась пробка. Это связано с продолжающимися там дорожными работами.
Как сообщили нам водители, в районе Анненок пробка в сторону города растянулась примерно на два километра.
Поток машин движется со скоростью около 5 км/ч.
Когда завершатся работы, дорожники пока не сообщают.
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