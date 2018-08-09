Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 09 августа
$ 63.60 0.05
73.82 0.26
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Как поедут троллейбусы из-за перекрытых улиц

09.08.2018 15:37 2 437 Дмитрий Ивьев
Как поедут троллейбусы из-за перекрытых улиц

Как мы уже рассказывали, в субботу, 11 августа, Калуга отпразднует День физкультурника. Полная афиша праздника - здесь.

Из-за массовых мероприятий с 8:30 до 11:30 автомобилисты не смогут проехать:

  • по улице Ленина (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул. Кропоткина до пл. Старый Торг);
  • по улице Кутузова (от ул. Первомайской до пл. Старый Торг);
  • по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг);
  • по ул. Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по пл. Старый Торг.

По измененной схеме в эти три часа будут ходить и троллейбусы, рассказали 9 августа в «Управлении Калужского троллейбуса».

  • Маршрут № 1 переводится на 12-й маршрут «Вокзал-Швейная фабрика»;
  • Маршрут № 2 будет двигаться по маршруту «Дом Быта –Терепец»;
  • Маршруты №3 наружный и № 3 внутренний переводятся на маршруты № 13 «КЗТА- пл. Победы - сквер Мира».

Уважаемые читатели! А как вы отпразднуете День физкультурника? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: транспорт укт день физкультурника
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Максим Акимов возглавил совет директоров РЖД 24.07.2018 08:33

Транспондеры с изображением Калуги пополнили лимитированную серию «Города России» 23.07.2018 08:44

На улице Войкова запретят остановку 21.06.2018 16:20

Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов из Калуги в Краснодар и Минеральные Воды 20.06.2018 15:04

Подготовка к реконструкции износковских дорог подходит к концу 18.06.2018 13:00


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 11 августа, 11:00
«Арт-субботы на Успенской»
Боровск
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

чт 09 августа, 19:00
Концертная программа «Наше время»
Гостиные ряды
пт 10 августа, 19:00
Концертная программа «Лета звонкие голоса»
Гостиные ряды
пт 10 августа, 20:00
«Сплин» The BEST
Арена КТЗ, ДК
пт 10 августа, 21:00
Группа «Aylostera»
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Мальчишник в Европе
Зло
Шпион, который меня кинул
Кристофер Робин
Новости компаний

«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть «ТВ-Онлайн»

РСХБ расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi сотне компаний в Калуге

Последние объявления на KupiSlona.ru

Ресивер воздушный Fiat Marea

Цена: 700 руб.

Накладка защитная Fiat Marea

Цена: 500 руб.

Лючок бензобака Audi A6 C5 '

Цена: 500 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.