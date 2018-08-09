Как поедут троллейбусы из-за перекрытых улиц

Как мы уже рассказывали, в субботу, 11 августа, Калуга отпразднует День физкультурника. Полная афиша праздника - здесь.

Из-за массовых мероприятий с 8:30 до 11:30 автомобилисты не смогут проехать:

по улице Ленина (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

по пер. Гостинорядскому (от ул. Кропоткина до пл. Старый Торг);

по улице Кутузова (от ул. Первомайской до пл. Старый Торг);

по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг);

по ул. Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по пл. Старый Торг.

По измененной схеме в эти три часа будут ходить и троллейбусы, рассказали 9 августа в «Управлении Калужского троллейбуса».

Маршрут № 1 переводится на 12-й маршрут «Вокзал-Швейная фабрика»;

Маршрут № 2 будет двигаться по маршруту «Дом Быта –Терепец»;

Маршруты №3 наружный и № 3 внутренний переводятся на маршруты № 13 «КЗТА- пл. Победы - сквер Мира».

Уважаемые читатели! А как вы отпразднуете День физкультурника? Пишите в комментариях!