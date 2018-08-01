Из-за разбитой дороги дети не могут проехать к школе

Во вторник, 31 июля, областные депутаты обсудили состояние дорог региона в связи с началом учебного года. 1 сентября будет запущено 235 школьных маршрутов. Однако до сих пор не все дороги, по которым проедут школьные автобусы, приведены в нормативное состояние.
Глава администрации Спас-Деменска Сергей СМИРНОВ рассказал, что с апреля на территории района закрыт один школьный маршрут. Оказалось, агропромышленный холдинг, работающий в районе, привёл в негодность шесть километров дороги А101 – Спас-Деменск – Ельня – Починок - между деревнями Пятницкое и Нестеры. Именно по этой дороге возили детей из окрестных деревень в школу.
На восстановление дорожного полотна необходимо не менее 40 миллионов рублей.
- Как этот вопрос будет решаться? - возмущался глава администрации. - До начала учебного года остается месяц. Депутаты находятся в затруднении. Три месяца прошло, решения нет.
В министерства дорожного хозяйства заверили, что проблема Спас-Деменского района находится на особом контроле, и к 1 сентября школьный автобус пойдет по своему маршруту.
Уважаемые читатели! А где ещё в нашей области разбиты дороги? Пишите в комментариях!
Фото: ОНФ.
|
Клиенты «серых» перевозчиков под налоговым ударом 01.08.2018 12:50
Калугу перекроют в День физкультурника 27.07.2018 16:51
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Продам саженцы безшипная ежевика сорт "Нэтчез"
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: