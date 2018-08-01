Из-за разбитой дороги дети не могут проехать к школе

Во вторник, 31 июля, областные депутаты обсудили состояние дорог региона в связи с началом учебного года. 1 сентября будет запущено 235 школьных маршрутов. Однако до сих пор не все дороги, по которым проедут школьные автобусы, приведены в нормативное состояние.

Глава администрации Спас-Деменска Сергей СМИРНОВ рассказал, что с апреля на территории района закрыт один школьный маршрут. Оказалось, агропромышленный холдинг, работающий в районе, привёл в негодность шесть километров дороги А101 – Спас-Деменск – Ельня – Починок - между деревнями Пятницкое и Нестеры. Именно по этой дороге возили детей из окрестных деревень в школу.

На восстановление дорожного полотна необходимо не менее 40 миллионов рублей.

- Как этот вопрос будет решаться? - возмущался глава администрации. - До начала учебного года остается месяц. Депутаты находятся в затруднении. Три месяца прошло, решения нет.

В министерства дорожного хозяйства заверили, что проблема Спас-Деменского района находится на особом контроле, и к 1 сентября школьный автобус пойдет по своему маршруту.

Уважаемые читатели! А где ещё в нашей области разбиты дороги? Пишите в комментариях!

Фото: ОНФ.