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Дороги в кашу: область закупит рамки за 40 миллионов для борьбы с большегрузами

01.08.2018 12:09 13 1008 Елена Французова
Дороги в кашу: область закупит рамки за 40 миллионов для борьбы с большегрузами

Во вторник, 31 июля, в Законодательном собрании состоялось заседание рабочей группы по координации деятельности в сфере контроля за содержанием автомобильных дорог общего пользования.

Главы районов пожаловались, что большегрузы разбили дороги, буквально превратив их в кашу. О том, в каком состоянии дороги в Ферзиково, мы неоднократно рассказывали.    

- На сегодняшний момент в области построили 14 площадок для постов весового контроля, - рассказал заместитель начальника ГКУ КО «Калугадорзаказчик» Константин БУЛЫЧЁВ.

Однако это не решает проблему. В качестве примера рассказали о ситуации в Обнинске.

- Что касается Обнинска, мы там не можем перекрыть кислород транспорту, потому как карьеры находятся почти в черте города. Мы пытаемся навести порядок путем установления временных пунктов весового контроля. Они приносят пользу только тогда, когда там есть сотрудник ГИБДД.  Как только мы работаем вместе, скажу честно, они (водители большегрузов. – Прим. автора) просто останавливаются и никуда не едут. Мы им не даём ехать днём, они едут ночью. Едут в два раза интенсивнее, чем в течение дня.

В области есть лишь два круглосуточных поста весового контроля: у посёлка Льва Толстого в Дзержинском районе и у Новой Деревни в Ферзиковском районе.

- В этом году подготовлены пилотные проекты по установлению весо-габаритных рамок. Эти рамки будут установлены на автомобильной дороге Калуга-Медынь, - добавил Константин Булычёв.

Депутаты поинтересовались, сколько стоит такая автоматическая рамка.

- Одна рамка на двухполосную автомобильную дорогу третьей категории стоит порядка 40 миллионов рублей, - ответил Булычёв.

По его словам, в Белгороде уже установлено 8 таких рамок, в Вологодской области – 15.

- У нас дорожная сеть так развита, столько направлений, где они могут объехать, - в то же время отметил Булычёв. - Мы поставим рамки, они поедут по муниципальным дорогам, по деревням. Выход есть – дежурство сотрудников ГИБДД.

Однако эта работа не входит в обязанности дорожных полицейских, они могут выйти только по договорённости.  

В итоге депутаты решили провести отдельное заседание, посвящённое этой теме.

- Мы не можем остановить развитие сельского хозяйства района, нужно искать золотую середину, чтобы и жители, и предприниматели остались довольны, - в свою очередь подчеркнул глава МО «Ферзиковский район» Сергей ТЕРЕХОВ.

Уважаемые читатели! А как вы решили проблему разбитых дорог из-за большегрузов? Пишите в комментариях!


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Тэги: авто дороги
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