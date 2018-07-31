Светофоры заработали по новой схеме на перекрёстке Моторной и Грабцевского шоссе

На перекрёстке Грабцевского шоссе и улицы Моторной в Калуге дорожники завершили реконструкцию светофорного объекта. Об этом сообщает МБУ «СМЭУ».
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения изменены геометрические параметры перекрестка, обустроены островки безопасности, подходы к пешеходным переходам, - рассказали дорожники. - Установлены новые светодиодные светофоры и дополнительные дорожные знаки.
Новое оборудование также позволило изменить режим работы светофоров.
- Для повышения пропускной способности перекрестка в ближайшие дни будет введена отсечка транспортного потока по ул. Грабцевское шоссе со стороны пл. Маяковского, - подчеркнули в «СМЭУ». - В дальнейшем сотрудниками Центра организации дорожного движения будет проводиться мониторинг дорожно-транспортной обстановки на перекрестке и подходах к нему и в случае необходимости будет внесена корректировка режима работы светофорного объекта.
Водителей просят быть внимательными на этом перекрёстке.
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужно поменять режим работы светофоров? Пишите в комментариях!
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