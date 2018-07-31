Добывая песок для Южного обхода, предприниматели изуродовали 1,8 га пашни

Трех предпринимателей обвиняют в незаконной добыче строительного песка для строительства Южного обхода, сообщила 31 июля пресс-служба регионального управления МВД. Обвинение предъявлено руководителям общества с ограниченной ответственностью – 39-летнему жителю Калуги и двум жителям Обнинска - 39 и 40 лет.
По версии следствия, обвиняемые на землях сельхозназначения добывали строительный песок без лицензии. Для добычи полезного ископаемого они разработали два карьера, раскопали порядка 1,8 га земли и полностью уничтожили на этой площади плодородный слой почвы. Деградации земли присвоили крайнюю - четвертую степень.
- По расчету специалистов, устранение перечисленных последствий потребует длительного времени, при этом самовосстановление нарушенной природной среды произойдет не ранее чем через 100 лет, - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.
За нелегальную добычу предприниматели выручили более 100 млн рублей - это особо крупный размер.
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