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Добывая песок для Южного обхода, предприниматели изуродовали 1,8 га пашни

31.07.2018 10:48 3 461 Алёна Павлова
Добывая песок для Южного обхода, предприниматели изуродовали 1,8 га пашни

Трех предпринимателей обвиняют в незаконной добыче строительного песка для строительства Южного обхода, сообщила 31 июля пресс-служба регионального управления МВД. Обвинение предъявлено руководителям общества с ограниченной ответственностью – 39-летнему жителю Калуги и двум жителям Обнинска - 39 и 40 лет.

По версии следствия, обвиняемые на землях сельхозназначения добывали строительный песок без лицензии. Для добычи полезного ископаемого они разработали два карьера, раскопали порядка 1,8 га земли и полностью уничтожили на этой площади плодородный слой почвы. Деградации земли присвоили крайнюю - четвертую степень.

- По расчету специалистов, устранение перечисленных последствий потребует длительного времени, при этом самовосстановление нарушенной природной среды произойдет не ранее чем через 100 лет, - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

За нелегальную добычу предприниматели выручили более 100 млн рублей - это особо крупный размер.

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Тэги: авто дороги
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