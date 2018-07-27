Калугу перекроют в День физкультурника

В субботу, 11 августа, в Калуге из-за Дня физкультурника закроют движение по шести улицам и площади Старый Торг. Ограничения вступят в силу в 8:30 и продлятся до 11:30, сообщили 27 июля в городской управе.
Автомобилисты не смогут проехать:
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На Старом Торге, напомним, пройдёт традиционная массовая зарядка.
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