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Калугу перекроют в День физкультурника

27.07.2018 16:51 0 229 Дмитрий Ивьев
Калугу перекроют в День физкультурника

В субботу, 11 августа, в Калуге из-за Дня физкультурника закроют движение по шести улицам и площади Старый Торг. Ограничения вступят в силу в 8:30 и продлятся до 11:30, сообщили 27 июля в городской управе.

Автомобилисты не смогут проехать:

  • по улице Ленина (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул. Кропоткина до пл. Старый Торг);
  • по улице Кутузова (от ул. Первомайской до пл. Старый Торг);
  • по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг);
  • по ул. Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по пл. Старый Торг.

На Старом Торге, напомним, пройдёт традиционная массовая зарядка.


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Тэги: авто
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