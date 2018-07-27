Калугу перекроют в День физкультурника

по улице Ленина (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

по пер. Гостинорядскому (от ул. Кропоткина до пл. Старый Торг);

по улице Кутузова (от ул. Первомайской до пл. Старый Торг);

по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг);

по ул. Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по пл. Старый Торг.