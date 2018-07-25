Опубликован рейтинг безопасности федеральных трасс

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» на днях опубликовал рейтинг безопасности федеральных трасс за 2017 год. Самыми безопасными признаны дороги «Балтия», «Кола» и «Уссури».

В пятёрке самых безопасных оказалась и трасса М3 «Украина», проходящая по Калужской области. За год на этой дороге зарегистрировано 2559 ДТП. В них 380 человек погибли, 3881 получили травмы.

Самой опасной признала трасса «Урал». Там за 2017 год произошла 8241 авария. 2409 человек погибли, более 12 тысяч получили травмы.

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