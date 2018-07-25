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Опубликован рейтинг безопасности федеральных трасс

25.07.2018 13:54 0 260 Дмитрий Ивьев
Опубликован рейтинг безопасности федеральных трасс

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» на днях опубликовал рейтинг безопасности федеральных трасс за 2017 год. Самыми безопасными признаны дороги «Балтия», «Кола» и «Уссури».

В пятёрке самых безопасных оказалась и трасса М3 «Украина», проходящая по Калужской области. За год на этой дороге зарегистрировано 2559 ДТП. В них 380 человек погибли, 3881 получили травмы.

Самой опасной признала трасса «Урал». Там за 2017 год произошла 8241 авария. 2409 человек погибли, более 12 тысяч получили травмы.

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Тэги: авто
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