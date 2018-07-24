Максим Акимов возглавил совет директоров РЖД

В среду, 23 июля, ныне вице-премьера, а в прошлом главу Калуги Максима АКИМОВА назначили на должность председателя совета директоров ОАО «РЖД», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Первая информация об этом назначении поступила в начале июля, когда Акимов стал членом совета директоров РЖД. Туда вместе с ним вошли глава Министерства транспорта Евгений Дитрих, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
На посту председателя Акимов сменил бывшего вице-премьера Аракадия Дворковича, который сохранил свое место в совете.
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