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Максим Акимов возглавил совет директоров РЖД

24.07.2018 08:33 14 2262 Сергей ПЕТРОВ
Максим Акимов возглавил совет директоров РЖД

В среду, 23 июля, ныне вице-премьера, а в прошлом главу Калуги Максима АКИМОВА назначили на должность председателя совета директоров ОАО «РЖД», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Первая информация об этом назначении поступила в начале июля, когда Акимов стал членом совета директоров РЖД. Туда вместе с ним вошли глава Министерства транспорта Евгений Дитрих, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

На посту председателя Акимов сменил бывшего вице-премьера Аракадия Дворковича, который сохранил свое место в совете.


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Тэги: авто транспорт максим акимов
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