В бору укладывают новый асфальт

На подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе бора утром в пятницу, 13 июля, было затруднено движение в сторону центра. Это связано с проведением ремонтных работ.

Дорожники укладывают новый слой асфальта. Из-за этого проезжая часть на некоторое время может быть сужена.

Ранее, напомним, сообщалось, что основная часть работ на подъездной дороге должна завершиться до 1 августа. Полностью объект сдадут в ноябре.

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