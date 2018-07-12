На Гагаринской развязке установили 4-мегапиксельную камеру

На Гагаринской развязке в Калуге в рамках проекта «Безопасный город» на прошлой неделе установили 4-мегапиксельную камеру.
- Теперь разбираться в причинах многочисленных ДТП в этой точке станет гораздо проще, - говорят авторы проекта. - Надеемся, внедрение этого комплекса ускорит разбор аварий на всём промежутке от подземного перехода до автосалона и предотвратит образование больших пробок. Также станет проще разбирать происшествия на мосту и прилегающих территориях.
В объектив вашего видеорегистратора попала авария? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.
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