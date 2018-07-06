Часть Южного обхода откроют 14 июля

Зелёным отмечен участок, который планируется открыть 14 июля. Всю дорогу ранее обещали сдать до 1 августа.
В следующую субботу, 14 июля, в Калуге запланировано открытие первого участка Южного обхода – от деревни Рождествено до Тульского шоссе. Об этом нам рассказали в пресс-службе правительства.
Также официально откроется развязка в Анненках у бывшего поста ГИБДД, по которой машины ездят уже сейчас.
В мероприятиях планирует участвовать губернатор Анатолий Артамонов.
Ранее, напомним, сообщалось, что Южный обход, который должен соединить Анненки с Тульским шоссе, и третий мост через Оку должны быть сданы до 1 августа.
Уважаемые читатели! А вы планируете использовать Южный обход? пишите в комментариях!
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