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Часть Южного обхода откроют 14 июля

06.07.2018 15:07 6 2150 Дмитрий Ивьев
Часть Южного обхода откроют 14 июля

Зелёным отмечен участок, который планируется открыть 14 июля. Всю дорогу ранее обещали сдать до 1 августа.

В следующую субботу, 14 июля, в Калуге запланировано открытие первого участка Южного обхода – от деревни Рождествено до Тульского шоссе. Об этом нам рассказали в пресс-службе правительства.

Также официально откроется развязка в Анненках у бывшего поста ГИБДД, по которой машины ездят уже сейчас.

В мероприятиях планирует участвовать губернатор Анатолий Артамонов.

Ранее, напомним, сообщалось, что Южный обход, который должен соединить Анненки с Тульским шоссе, и третий мост через Оку должны быть сданы до 1 августа.

Уважаемые читатели! А вы планируете использовать Южный обход? пишите в комментариях!


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Тэги: авто дороги
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