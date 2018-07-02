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В Калуге улицы оказались непригодны для нанесения разметки

02.07.2018 16:48 18 4874 Елена Французова
В Калуге улицы оказались непригодны для нанесения разметки

В понедельник, 2 июля, на планёрке в горуправе обсудили жалобы калужан на отсутствие дорожной разметки даже в центре города.

- Куда в нашем городе далась разметка? – возмущается горожанин в группе «Калуга и калужане». - Её мелом что ли рисовали? Сейчас проехал Тарутинскую, Глаголева, Билибина, Московскую, Труда. Её просто нет!

- В планах мероприятий на 2018 год было предусмотрено нанести в Калуге 44 тысяч кв м разметки, - рассказали в МБУ «СМЭУ». - В настоящее время силами МБУ «СМЭУ» нанесено более 13 тысяч. Силами  подрядной организации, которая сейчас приступила к работе, - 1300. Поэтому, в принципе, согласно плану, мы выполняем свои объёмы. До этих улиц, которые перечислены, ещё не дошло время.

- Когда планируете? У вас есть план? Улица Тарутинская, - назвал для примера городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Улица Тарутинская. Дорожное покрытие на всех участках не соответствует нормам, - ответили городскому голове.  

- Там нельзя наносить? - удивился градоначальник.

- Только отдельными участками. Нет смысла.

По Тарутинской городской голова распорядился рассмотреть возможность нанесения разметки на отдельные участки, уделяя внимание пешеходным переходам.

- Глаголева. Отсутствует проект на улицу. Отсутствует схема дислокации дорожной разметки, - так объяснили в МБУ «СМЭУ» отсутствие разметки на этой улице.

Схему нанесения разметки на Глаголева будет утверждать комиссия по безопасности дорожного движения. Произойти это должно в июле.

- Билибина. Собственными силами будем наносить в июле, - сообщили в МБУ «СМЭУ». - Схема есть, дорожное покрытие не очень хорошее, но более-менее.

А на улице Московской осталось лишь нанести пешеходной переход. На улице Труда также в июле должна появиться разметка.

- 14 тысяч кв. м разметки нанесём до 31 августа, до начала учебного года.

Городской голова поинтересовался, как часто наносят разметку:

- Какой срок службы этой разметки?

- Три месяца.

- И после этого будете снова повторно наносить? Получается в октябре.

Градоначальнику пояснили, что это произойдёт только в том случае, если позволит погода. Ведь температура дорожного покрытия при нанесении разметки должна быть не ниже 15 градусов. Имеет значение и влажность.

Наиболее долговечная разметка – пластиковая. Срок её службы - от 6 месяцев до года. В МБУ «СМЭУ» попросили рассмотреть возможность её нанесения на улицы Калуги в следующем году.

Уважаемые читатели, на каких улицах Калуги до сих пор нет дорожной разметки? Пишие в комментариях!


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Тэги: авто дороги дмитрий разумовский
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