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Выделенная полоса для автобусов появится в бору

28.06.2018 10:44 3 388 Дмитрий Ивьев
Выделенная полоса для автобусов появится в бору

Как мы уже рассказывали, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» проходят ремонтные работы. Сейчас они выполнены на 45%, рассказали нам в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

- В ходе капитального ремонта ведутся работы по устройству дополнительных полос для безопасного выполнения левых поворотов в Анненках и Мстихино, а на участке от бора до поворота на областную больницу - дополнительной выделенной полосы для общественного транспорта, - рассказали нам дорожники.  

Кроме того, на подъездной дороге установят новые автобусные павильоны, отремонтируют старые и построят новые тротуары и пешеходные дорожки.

Планируется также установка осевого тросового ограждения и новых пешеходно-транспортных светофоров.

Завершить все работы и снять все ограничения планируется в ноябре 2018 года.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужно, на ваш взгляд, организовать полосы для общественного транспорта? Пишите в комментариях!


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Тэги: авто дороги
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