Прокуратура занялась разбитой дорогой

Прокуратура Тарусского района в понедельник, 25 июня, опубликовала результаты проверки дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов.
По информации ведомства, дорожное покрытие там находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует государственным стандартам.
- Установлено, что на всем протяжении дороги отсутствует часть дорожных знаков, сигнальные столбики, а также автобусная остановка в селе Кузьмищево, - говорится в сообщении.
Автобусные остановки в деревнях Митино, Салтыково и Гурьево требуют замены.
- На всех остановках автобуса требуется устройство заездных карманов и посадочных площадок, - подчёркивают в прокуратуре. - Остановки заросли древесно-кустарниковой растительностью, образовались ямы, сетка трещин, колейность, просадки в местах расположения водопропускных сооружений и т.д., обочины занижены. Полотно автомобильной дороги находится в аварийном состоянии, что затрудняет движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, угрожает безопасности дорожного движения, жизни и здоровью населения.
Генеральному директору ООО «Дорстройсервис», которое отвечает за эту дорогу, прокуратурой внесено представление.
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