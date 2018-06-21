На улице Войкова запретят остановку

21.06.2018 16:20 624 Дмитрий Ивьев

В Калуге на улице Войкова в районе въезда на территорию Дома ребёнка (дом №35) запретят остановку. В четверг, 21 июня, городская управа сообщила о скорой установке там знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».





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