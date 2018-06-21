ГИБДД объявила о двухмесячной акции по проверке детских кресел

Калужское управление ГИБДД в четверг, 21 июня, объявило о проведении профилактической акции «Юный участник дорожного движения» на федеральных трассах М3, А130, Р132 и окружной дороге в Калуге.
До 26 августа инспекторы будут акцентировано проверять, соответствует ли правилам перевозка детей водителями.
- Как правило, на дорогах федерального значения в ДТП страдают несовершеннолетние дети-пассажиры, - подчёркивают в ГИБДД. - Ребенок подвергается значительному риску в непростых дорожных условиях, и наша цель - сделать все для того, чтобы снизить угрозу маленькому участнику дорожного движения в момент нахождения его в автомобиле и на дороге.
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