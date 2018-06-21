Начался капитальный ремонт трассы А130

На участке с 138 по 156 километры трассы А-130 в Малоярославецком и Медынском районах начался капитальный ремонт. В четверг, 21 июня, об этом рассказали в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

- Планируется переустройство существующих коммуникаций, устройство новой дорожной одежды, укрепление обочины, ремонт пересечений и примыканий к федеральной трассе, а также системы водоотвода, - рассказали дорожники.

В населенных пунктах Сергеевка, Ильинское, Сокольники, Дворики построят новые линии искусственного электроосвещения. Также там появятся пешеходные дорожки, тротуары и новые автобусные остановки. Кроме того, в этих деревнях и селах установят новое барьерное ограждение и сигнальные столбики, заменят дорожные знаки, нанесут новую горизонтальную разметку.

На время производства работ на участке организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, а также обустроены временные объездные дороги. Завершить все работы планируется в октябре 2019 года.