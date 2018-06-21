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ГИБДД проверит калужские автобусы

21.06.2018 08:42 0 284 Дмитрий Ивьев
ГИБДД проверит калужские автобусы

ГИБДД Калуги проводит в городе профилактическую акцию «Перевозчик». В рамках мероприятия проверяется работа общественного транспорта.

- Все чаще водители общественного транспорта пренебрегают здоровьем своих пассажиров, нарушают правила дорожного движения и становятся виновниками автоаварий, - рассказали в среду, 20 июня, в гродском управлении дорожной полиции. - Так, согласно статистике, за 5 месяцев 2018 года на территории Калуги совершено 22 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых пострадало 34 человека, погибших людей нет. По вине водителей автобусов и троллейбусов произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 15 человек.


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Тэги: авто гибдд
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