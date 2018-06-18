Рассыпающийся мост в деревне Белой отремонтируют

В понедельник, 18 июня, на заседании областного правительства обсудили состояние моста через Яченку в районе деревне Белой.

Как сообщили главе региона, мост признан аварийным ещё 6 лет назад. Но его до сих пор так и не отремонтировали. Вместо этого появились знаки, ограничивающие вес машин, которые по нему проезжают, – не больше 3,5 т. Однако водители большегрузов игнорируют эти запреты.

- Чей это мост? – поинтересовался губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Это муниципальный мост, - ответил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Запланированы два этапа работ. Проектно-сметная документация сейчас прошла экспертизу. Первый этап – строительство объездного моста, второй – сама реконструкция.

Разумовский пояснил, что сейчас готовится заявка в федеральный Минстрой, именно оттуда городские власти надеются получить средства на софинансирование работ.

- Планируется с будущего года к работам приступить, - добавил Разумовский.

- Ну сейчас-то надо какие-то ограничения сделать, чтобы там не упал никто с этого моста. Если ехать нельзя на тяжёлой машине, зачем же они туда едут?! – удивлялся глава региона.