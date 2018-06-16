Калужанин в одиночку проехал Балканы на мотоцикле

В путешествии Владимиру ЕЛАНСКОМУ приходилось проезжать за день в среднем по 700 км.

За 16 дней Владимир Еланский побывал в 11 странах и намотал 7600 км.

В это трудно поверить, но первый мотоцикл у Владимира появился всего 1,5 года назад.

— Автомобильный стаж у меня большой, а мотоцикл долго был мечтой. С детства их разбирал-собирал, ездил. Потом стало не до них… А мечта осталась… И надо её воплощать, жизнь-то идёт! В прошлом году в Красноярске купил свой первый мотоцикл — чоппер Honda VTX 1800 Сел и доехал оттуда до Калуги. А этой зимой приобрёл классический BMW R1200 GS, в простонародье его называют гусем. Мотоцикл рассчитан для поездок и по дорогам, и без дорог, позволяет в горную местность заехать и, как оказалось, щебёнки не боится.

Самая красивая дорога

— В одиночных путешествиях на мотоцикле есть масса преимуществ: ни от кого не зависишь, ни под кого не подстраиваешься. Тем более у меня большой опыт поездок по Европе на автомобиле. Система мне понятна. Но хотелось посетить те места, где не бывает туристов, полюбоваться красотой природы. У меня была действующая шенгенская виза, это сподвигло быстро принять решение.

В мотоциклетном сообществе одной из самых красивых считается дорога по Балканскому полуострову. Планировал проехать вдоль Адриатического моря с севера на юг: начальная точка — Калуга, конечная — Афины, Греция. Ориентировался по навигатору, исключал автобаны. Старался оставлять время на переход границы, хотя для мотоциклов в Европе действует негласное прави­ло – пропускают без очереди. В принципе, так и было: больше 10 минут нигде не стоял, кроме Польши, там провел 4,5 часа. От Польши начались отличные дороги. В некоторых европейских странах они платные, я был к этому готов. В Словакии, например, электронный проезд. На заправке купил винь­етку, номер моего транспортного средства занесли в базу, никаких проблем не возникло.

В Венгрии вообще одна из лучших инфраструктур в Европе. Всё сделано для путешествий на автомобиле и мотоцикле: каждые 25 км — места для отдыха, стоянки, рестораны, отели, каждые 40 км — заправки.

От границы с Хорватией начинаются горные серпантины. Добрался до Адриатического моря, остановился на 2 дня в отеле, отдыхал, даже искупался, хотя вода была прохладная — всего 18–20 градусов.

И снова — в путь. Пересёк Словению, Боснию и Герцеговину, которая вклинивается небольшим 10-километровым отрезком, Черногорию… На побережье дороги достаточно загруженные, много встречаешь мототуристов. Но в районе Черногории мотоциклы с дорог исчезли.

Неизвестная Албания

— Больше всего я переживал за поездку по Албании. Это единственная мусульманская страна в Европе. В Интернете про нее информации мало.

Никто из знакомых там не был, а отзывам в Сети я не доверяю: они либо заказные, либо написаны на эмоциях.

Как только въехал в Албанию, резко ухудшилось качество покрытия. И уровень жизни заметно изменился: потянулись ветхие деревушки, где люди с удивлением смотрят на тебя. На дороге появились бараны, ослы, странные транспортные средства, сделанные буквально из газонокосилки.

В горах Албании — крутые серпантины, сумасшедшие спуски, моря не видно, такое ощущение, что ты выше облаков. Адреналин зашкаливает. Поразила и совершенно пустая дорога, можешь час ехать — ни одной машины.

Перспектива заночевать в албанском ауле меня не прельщала, я планировал добраться до ближайшего города на море. Расчёт был на то, что в любом приморском городе развит туризм. И это сработало. В городах вполне приличные гостиницы, а цены раза в два ниже соседних Черногории и Хорватии. Номер стоит в пределах 30 евро с завтраком, а хороший ужин, чтобы ни в чём себе не отказывать, —17–18 евро. Эта страна нами, конечно, недооценена. Там отличный и недорогой отдых, природа потрясающая, чего стоит только национальный парк — обязательно надо побывать! Единственное, там много народа, и местные пытаются развести туристов на деньги.

Переночевав в Албании, я направился в сторону Греции, выбрал малоизвестный пограничный пункт глубоко в горах. «Гугл» его не показывал, но на карте он был. Решил рискнуть, подумал: «Если что, развернусь». Добраться было непросто. Сначала на плоту меня переправили через реку, потом дорога пошла через оливковые поля, а когда они закончились, превратилась в грейдер. Куда еду — не знаю, никого нет, только сёла, где местные жители отмечали какой-то праздник, доставали из печей, закопанных землю, запечённых козлят… Но карта не обманула, переход я нашёл. Он, действительно, заброшенный, заросший травой, но есть пограничники, которые меня и пропустили.

Странные македонцы

— В Греции я провёл три дня, потому что в Афины прилетела моя семья, а потом поехал в Македонию. Страна очень красивая: покрытые лесом горы сверкают снежными вершинами, прозрачные озёра, реки. Едешь по серпантинам, которые проложены прямо в лесу, аж дух захватывает!

Местные мне рассказали про национальный парк Маврово. Я заехал туда посмотреть, а заодно и переночевать. Территория огромная, природа невероятная: горы, водопады, пещеры, редкие растения. Нашёл там отель с шикарным рестораном и полным отсутствием людей. Причём меня заверили, что за мотоциклом, который стоит буквально в лесу, будут следить камеры и охрана. Утром встал — не увидел ни камер, ни охраны. Никого, кроме плешивой собачки, пролежавшей всю ночь у мотоцикла. Я даже номер не сдал — некому было, просто ключи положил и уехал.

На границе с Сербией

— Здесь возникли небольшие трудности. Пограничники настойчиво пытались выяснить, не был ли я в Косово, в Боснии и Герцеговине. В ответ пожимал плечами: «Я — русский турист, не понимаю, о чём вы меня спрашиваете».

Говорил по-русски. И всё это длилось до тех пор, пока у кого-то нервы не сдадут. Сдали у них. Они взяли паспорт, начали листать страницы, смотреть штампики. А Босния и Герцеговина не ставит шампики, чтобы не портить никому путешествие. В итоге впустили.

Сербия — очень цивильная страна. Там делаются дороги, создаётся инфраструктура, города европейского уровня, деревни ухоженные. Граничит с Венгрией, а стоит всё в 2 раза дешевле. Поэтому среди отдыхающих много венгров.

Сербию я проехал быстро, только к выбору ресторана отнёсся серьёзно.

Пришлось сделать крюк в 15 км от дороги, чтобы заехать в ресторан, у которого «Гугл» показывал высокий рейтинг. И в принципе не прогадал: за 15 евро не смог съесть всё, что заказал, ещё два контейнера еды они мне с собой дали.

Об отелях, людях и деньгах

— Ехать мне было в удовольствие. Я не старался быстрей добраться. В каждой стране планировал ночёвки, потому что хотелось ещё и отдохнуть, покупаться, посмотреть достопримечательности, сходить в ресторан, попробовать местную кухню. Примерно в 4–5 часов вечера останавливался в отеле. Заранее ничего не бронировал. Во второй половине дня в «Гуг­ле» прямо на ходу искал гостиницу, это занимало пару минут. Высвечивался рейтинг, выбирался отель. И если по пути не встречалось ничего приличного, ехал туда. В Словакии долго не мог найти место для ночлега. Стемнело, я свернул в какой-то город, встретил полицейских, спросил про гостиницу. Они потыкали в навигатор и сказали: «Поезжай за нами». Проводили в отель, дождались, чтобы меня туда заселили и только после этого уехали.

Самые дорогие страны — Хорватия и Греция. В Греции оказались самые высокие цены на бензин — 1.7 евро за литр. Деньги за всю поездку ни разу не менял. Везде принимают карты и евро, даже в маленьких палатках с сувенирами. Только в Албании было сложно расплатиться картой, но у меня с собой на всякий случай была и наличка. Все цены указаны в местной валюте, их просто пересчитывают по курсу. А сдачу могли дать и в евро, и местными деньгами.

Отношение к туристам везде доброжелательное. Во многих странах знают русский язык. В Черногории меню, указатели — на русском, встречаются московские номера на машинах. В Греции заезжал в официальный сервис проверить мотоцикл. Они узнали, что я из России, и не взяли денег, за что им огромное спасибо! А в Сербии пожилые люди улыбались, жали руку и называли меня «русский солдат».

Иногда местные подходили, расспрашивали. В основном интересовались тем, какие у нас цены. В Македонии один мужчина даже не поленился сбегать за калькулятором, чтобы посчитать, сколько стоит мотоцикл.

Хорватия, Дубровник.

Простокваша на завтрак

— Одной из целей моего путешествия было попробовать национальную кухню.

Меню в ресторанах практически не смотрел, просил приготовить что-то местное. В Македонии принесли горшочек с запечёнными овощами, потрошками и специями. Это было самое оригинальное и непонятное для меня блюдо в поездке. А самым неожиданным и удивительным был завтрак в Албании — про­­­сто­кваша. Не йогурт, не айран, а прямо деревенская простокваша в пиале!

В Сербии подали микс из колбасок и различных видов мяса. Хотел попробовать местное блюдо: что-то типа котлеты по-киевски, только вместо сливочного масла — взбитые до состояния нежной воздушной сметаны сливки.

Не попробовал, потому что языковой барьер меня ограничивал.

Английский я вообще не знаю, говорю везде по-русски. Особых проблем никогда не возникало. Я уже давно заметил: если на ресепшене тебя не понимают, зовут уборщицу, она обычно русская или украинка, и та переводит. А пару раз в поездке через телефон переводил.

Программа-максимум

— Мотоцикл выдержал 7600 км без проблем. Врать не буду, ехать тяжеловато: большие пробеги, каждый день более 8 часов за рулём. Но оно того стоит!

Теперь в ближайших планах — Румыния, Трансфагараш — вторая по высоте горная дорога, которая входит в десятку самых опасных в мире, там порядка 120 км серпантина. Открыта она всего 2 месяца в году: июль и август. Ещё хочу в Норвегию, проехать по знаменитой дороге троллей до самой северной точки Европы — Нордкап. А план максимум — Памирский тракт, самый высокогорный перевал мира.

На мотоцикле Владимир установил камеру, в дороге снимал видео и выкладывал в соцсети.

Словакия, Свидник. У монумента «Танковый таран».

Остров Святого Стефана — один из самых дорогих курортов Черногории.

Остановиться на ночь можно вот в таких красивых местах.

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.