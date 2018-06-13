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Синие мосты стояли из-за ремонта дороги

13.06.2018 16:35 1 1086 Дмитрий Ивьев
Синие мосты стояли из-за ремонта дороги

Днём в среду, 13 июня, на Синих мостах в Калуге скопилась пробка из-за ремонтных работ на проезжей части.

- С Малинников до Кадви около 40-50 минут ехал, - написал в «ВКонтакте» Даниил Колесов.

Около 16:00 движение возобновилось в обычном для этого участка режиме.


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Тэги: авто
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