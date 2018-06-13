Синие мосты стояли из-за ремонта дороги

Днём в среду, 13 июня, на Синих мостах в Калуге скопилась пробка из-за ремонтных работ на проезжей части.
- С Малинников до Кадви около 40-50 минут ехал, - написал в «ВКонтакте» Даниил Колесов.
Около 16:00 движение возобновилось в обычном для этого участка режиме.
|
Маршрутки, которые помогают городу развиваться 08.06.2018 16:45
На выезде из Калуги скопилась пробка 08.06.2018 16:14
Дорогу в Калуге закроют из-за ремонта переезда 08.06.2018 15:56
За месяц бензин подорожал на 7,4%, за год – на 13% 08.06.2018 11:55
В Анненках перекроют дорогу 08.06.2018 09:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
продам диван-кровать с креслом
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: