Синие мосты стояли из-за ремонта дороги

13.06.2018 16:35 1086 Дмитрий Ивьев

Днём в среду, 13 июня, на Синих мостах в Калуге скопилась пробка из-за ремонтных работ на проезжей части. - С Малинников до Кадви около 40-50 минут ехал, - написал в «ВКонтакте» Даниил Колесов. Около 16:00 движение возобновилось в обычном для этого участка режиме.





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