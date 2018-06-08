Дорогу в Калуге закроют из-за ремонта переезда

В субботу, 9 июня, запланированы неотложные ремонтные работы на железнодорожном переезде, расположенном между Резванью и деревней Спас. Об этом сообщает городская управа.

Из-за этого движение по дороге Росва – Спас – Сокорево будет закрыто с 9:30 до 13:30.