Троллейбусы остановились в Калуге

Днём в среду, 6 июня, из-за отсутствия напряжения в контактной сети на нескольких улицах Калуги остановились троллейбусы.

- Нет напряжения на Поселковой, Билибина и Телевизионной, - сообщает в официальной группе УКТ в «ВКонтакте». - Стоят 2, 5, 6 маршруты с 11:40. Стоят 8 и 10 маршруты с 11:57.

Также с 11:25 не ходят троллейбусы на наружном кольце маршрута №3. Это связано с поломкой одной из машин. Остальные не могут объехать препятствие.

UPD. Движение полностью было восстановлено в 13:25.