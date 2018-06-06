Троллейбусы остановились в Калуге

Днём в среду, 6 июня, из-за отсутствия напряжения в контактной сети на нескольких улицах Калуги остановились троллейбусы.
- Нет напряжения на Поселковой, Билибина и Телевизионной, - сообщает в официальной группе УКТ в «ВКонтакте». - Стоят 2, 5, 6 маршруты с 11:40. Стоят 8 и 10 маршруты с 11:57.
Также с 11:25 не ходят троллейбусы на наружном кольце маршрута №3. Это связано с поломкой одной из машин. Остальные не могут объехать препятствие.
UPD. Движение полностью было восстановлено в 13:25.
|
Троллейбусы №18 вечером не поедут 31.05.2018 12:39
Калужские троллейбусы заговорили на английском 31.05.2018 12:10
Пешком по городу: в УКТ признались, что калужан не на чем возить 29.05.2018 11:11
В калужском аэропорту появилась кнопка вызова такси Gett 24.05.2018 09:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Чехол салазок передних сидений L/R Audi 80 B3
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: