Водителям напомнят об опасности железнодорожных переездов

05.06.2018 15:17 501 Дмитрий Ивьев

7 июня 2018 года объявлено в мире Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Калужской области приуроченные к этому дню акции пройдут на железнодорожных переездах, расположенных на станциях Тихонова Пустынь, Бабынино, Кудринская и Суходрев. - Водителям напомнят о правилах пересечения переездов, являющихся объектами повышенной опасности, и вручат соответствующие памятки, - рассказали организаторы.





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