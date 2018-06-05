Водителям напомнят об опасности железнодорожных переездов

7 июня 2018 года объявлено в мире Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Калужской области приуроченные к этому дню акции пройдут на железнодорожных переездах, расположенных на станциях Тихонова Пустынь, Бабынино, Кудринская и Суходрев.
- Водителям напомнят о правилах пересечения переездов, являющихся объектами повышенной опасности, и вручат соответствующие памятки, - рассказали организаторы.
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