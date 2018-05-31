Троллейбусы №18 вечером не поедут

Из-за ремонта дороги в четверг, 31 мая, после 23:00 не будут ходить троллейбусы маршрута №18. Об этом сообщает городская управа.

Дорожники запланировали работы на участке улицы Генерала Попова от Тульского шоссе до 3-го Академического проезда.