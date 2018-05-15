Переправы через Оку заработают 19 мая

В Калуге для перевозки людей через Оку в этом году будут работать две переправы: в районе Некрасово и Ромодановских Двориков. Они заработают 19 мая.
- Перевозку пассажиров осуществляет МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» двумя пассажирскими переправочными катерами «Яченка» и «Калужка», - рассказали нам в горуправе. - Пассажировместимость составляет семь человек (без учета судоводителя).
Переправы будут работать со вторника по воскресенье с 8:00 до 21:00, обед с 13:00 до 15:00. Стоимость одного билета – 6 рублей.
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