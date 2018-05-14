На Московской поменяли режим работы светофоров

В Калуге поменяли режим работы светофоров на перекрестке улиц Московской и Небесной. Об этом сообщает МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
- В связи с многочисленными обращениями жителей города по вопросу обеспечения безопасного левого поворота с улицы Московской на территорию ТРЦ «Торговый квартал», сотрудниками Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» была изучена дорожно-транспортная обстановка на перекрестке с улицей Небесной, - пояснили дорожники. - В результате изучения интенсивности транспортных и пешеходных потоков на указанном перекрестке, разработаны предложения по совершенствованию организации дорожного движения.
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