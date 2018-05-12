Как купить автомобиль на вторичном рынке

Введение

«Что лучше: купить автомобиль новый, но попроще или с пробегом, но классом выше?» — самый распространённый вопрос, который задают себе будущие автовладельцы.

А если денег в обрез и принято решение всё же брать подержанный, то тут же возникают другие: «Поновее, но классом ниже или постарше, но классом выше?», «Какую модель лучше всего взять в бюджете 300–500 тысяч?», «Как проверить подержанный автомобиль и стоит ли доверяться автоподборщикам?»

На эти и другие вопросы, связанные с тем, какие опасности подстерегают будущего автовладельца на рынке подержанных автомобилей и как вообще приобретать автомобиль с пробегом, мы постараемся ответить в весенне-летней серии публикаций.

Новый: когда и где

Если речь идёт о покупке нового авто, то лучше это делать в декабре. Перед Новым годом дилеры предлагают самые большие скидки, понимая, что их машины с боем курантов, как золушки, станут уже прошлогодними.

Иногда ещё выгоднее посещать автосалоны в январе, когда на авторынке — тотальное затишье. Бывает, что дилеры в это время распродают остатки моделей минувшего года по ценам ещё более привлекательным, чем на предновогодних распродажах. Впрочем, некоторые растягивают это удовольствие аж до апреля.

Чтобы выбрать нужный автомобиль, лазить по всем сайтам всех автосалонов необязательно. Удобнее пользоваться агрегаторами, где все предложения дилеров собраны в одном месте.

Маркетинг против человека

При прочих равных покупка нового автомобиля с гарантией безопаснее, спокойнее, проще и в конечном итоге выгоднее приобретения его на вторичном рынке. Пожалуй, единственное «но» — по-настоящему добротные авто не выпускают уже лет десять, а то и больше.

Реагируя на экономический кризис 2008 года, большинство производителей резко сократили производственные издержки, связанные прежде всего с долговечностью. Многие отказались от горячей оцинковки, заменив её более дешёвой цинкосодержащей грунтовкой.

Упор был сделан на яркий, запоминающийся дизайн, в то же время узлы и агрегаты стали условно рассчитываться на пользование одним владельцем, который в течение 5 лет проедет на нём 200–300 тыс. км.

После такого пробега автомобиль попросту должен утилизироваться. Ничего плохого в таком подходе нет. Наоборот, он экономит самое ценное на Западе — время работы квалифицированного специалиста. Но не в нашем случае: в России (которую умом, как известно, не понять) всё происходит несколько иначе, чем во всём остальном цивилизованном мире.

«Умные владельцы»

Разумеется, у нас никому и в голову не придёт утилизировать автомобиль с пробегом в 200–300 тыс. км. Ему скручивается пробег, и он благополучно продаётся на вторичном рынке.

Но ведь пробег влияет на износ автомобиля по-разному. К примеру, в наших условиях масло в двигателе рекомендуется менять через каждые 6–8 тыс. км, в автоматической коробке — максимум через каждые 40 тыс. км. Причём заливать обязательно качественное, оригинальное масло. Что наблюдаем у нас? В лучшем случае масло меняется через 10 тыс. км, причём покупается то, что подешевле, а значит, сомнительного качества.

Почему так происходит? Где-то причина — в нашем менталитете с его извечным «и так сойдёт». А где-то имеет место чистый рационализм: если владелец изначально рассчитывает машину через несколько лет продать, какой резон за ней скрупулёзно ухаживать, ведь для него это будут просто выброшенные деньги!

По словам одного опытного автомеханика, условно всех автовладельцев можно разделить на три категории. 10% — это педанты, которые заботятся о своём автомобиле как положено, 10% — те, кто вообще ничего не делает и просто «убивает» свою несчастную машину как может, 80% — те, кто обслуживает машину периодически и делает лишь самое необходимое.

Если принять такую типологию, выходит, что шанс купить хороший автомобиль составляет один к десяти. А с учётом аварий — и того меньше.

Замечательную практику ввели таксисты. Они покупают новый автомобиль (как правило, какой-нибудь «Хёндай Солярис» или «Киа Рио») и сразу надевают на все контактные элементы чехлы — на руль, сиденья, рычаг КПП, иногда даже обклеивают защитной липкой лентой дверные карты. Отъездив на таком авто за 3–4 года практически весь его ресурс, они снимают чехлы, скручивают пробег до 60–80 тыс. км и продают этот фактически уже труп на вторичном рынке «в состоянии почти нового».

В следующем номере: когда, где и как выбирать автомобиль с пробегом.

Эта статья опубликована в № 19 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.05.2018 г. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.