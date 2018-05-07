Калужане громят антивандальные остановки

В понедельник, 7 мая, на координационном совещании в областном правительстве обсудили состояние остановочных павильонов в Калуге. Новые остановки появились в городе несколько лет назад, но уже находятся в плачевном состоянии. Так, на улицах Ленина, Московской, Тарутинской они лишены боковых панелей и стекла, то есть фактически не защищают от осадков. На ряде улиц остановок нет и вовсе.
- У нас на территории города 287 остановочных павильонов, из них 257 – муниципальная собственность, - сообщил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. – У нас буквально в эти дни завершается аукцион по выбору подрядчика на проведения восстановительных работ павильонов.
Разумовский сообщил, что все городские остановки регулярно приводятся в порядок – моются.
- Анализ проводили. К сожалению, у нас основная часть проблем с состоянием "павильон - действия граждан", а не "погодные условия". Надо более бережно к городскому имуществу относиться.
Напомним, что при установке новых остановочных павильонов городские власти заверяли, что все они антивандальные.
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