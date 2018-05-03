Полицейские всю ночь искали пропавших мальчиков

В ночь со 2 на 3 мая весь личный состав уголовного розыска, Центра кинологической службы и полицейские искали 10-летнего и 11-летнего мальчиков. Дети потерялись в Мещовском районе.
- Со слов родителей, ребята уехали кататься на велосипедах ещё днем, - сообщает в четверг, 3 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области. - Своими силами они пытались найти детей. После безуспешных поисков, уже ближе к ночи, обратились в полицию.
Полицейские прочёсывали лес, обходили в каждой деревне и селе дома с фотографиями детей. В результате была получена информация, что ребят ночью видели на проселочной дороге, ведущей в деревню Холмы. При осмотре домов, полицейские обнаружили спящих детей в одном из заброшенных зданий в соседнем с деревней селе Покров.
В настоящее время мальчики доставлены в образовательное учреждение. Информация о том, что ребята нашлись, передана родителям. С ребятами работает сотрудник по делам несовершеннолетних и школьный психолог. Полицейские продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.
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