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В Калуге начали производство новых моделей микроавтобусов

28.04.2018 09:15 3 764 Сергей ПЕТРОВ
В Калуге начали производство новых моделей микроавтобусов

В четверг, 27 апреля, в Калуге началась сборка двух микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Эти машины построены на единой платформе EMP2 и будут доступны в двух вариантах длины. Первый – 4,96 метра, второй - 5,31 метра.

Уже открыт предзаказ на них в комплектации Feel/Active. Начальная стоимость составляет почти два миллиона рублей. В маркетинговых целях у базовой стоимости авто от двух миллионов отняли сто рублей.

С июня этого года для предзаказа станут доступны комплектации Business Lounge (Citroen) и Business VIP (Peugeot). Их стартовая стоимость пока не называется.


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Тэги: авто транспорт
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