Дорожники рассказали, на каких улицах установят ограждение

На территории Калуги в этом году планируется установить вдоль дорог 1700 погонных метров ограждений.

До конца апреля работы должны завершиться по следующим адресам:

ул. Жукова, 29 (минирынок),

ул. Грабцевское шоссе – Нефтебаза,

ул. Грабцевское шоссе, 79,

ул. Кирова – ул. Плеханова,

ул. Генерала Попова – Тульское шоссе,

ул. Мичурина – ул. Энгельса,

пл. Маяковского.

- Ограничивающие пешеходные ограждения применяют у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, а также у нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, - рассказали в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».