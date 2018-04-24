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Дорожники рассказали, на каких улицах установят ограждение

24.04.2018 16:00 4 233 Дмитрий Ивьев
Дорожники рассказали, на каких улицах установят ограждение

На территории Калуги в этом году планируется установить вдоль дорог 1700 погонных метров ограждений.

До конца апреля работы должны завершиться по следующим адресам:

  • ул. Жукова, 29 (минирынок),
  • ул. Грабцевское шоссе – Нефтебаза,
  • ул. Грабцевское шоссе, 79,
  • ул. Кирова – ул. Плеханова,
  • ул. Генерала Попова – Тульское шоссе,
  • ул. Мичурина – ул. Энгельса,
  • пл. Маяковского.

- Ограничивающие пешеходные ограждения применяют у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, а также у нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, - рассказали в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».


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Тэги: авто дороги
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