Дорогу к аэропорту очистят от припаркованных машин

С 1 июня по 15 июля в Калуге будет запрещена остановка автомобилей на всём протяжении улицы Взлётной. Это дорога, ведущая от Грабцевского шоссе к аэропорту.

Установка знаков связана с проведением чемпионата мира по футболу, рассказали 23 апреля в городской управе. В Калуге, напомним, будет базироваться сборная Сенегала. Футболисты должны прилететь в наш город уже в начале июня.

Кроме того, комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение установить знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» совместно с табличкой «Работает эвакуатор» на участке улицы Знаменской от улицы Луначарского до дома №22 по улице Знаменской.