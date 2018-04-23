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5 миллиардов рублей потратят на калужские дороги

23.04.2018 16:10 0 455 Дмитрий Ивьев
5 миллиардов рублей потратят на калужские дороги

В понедельник, 23 апреля, члены регионального правительства утвердили изменения в региональную госпрограмму «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», касающиеся уточнения объемов финансирования по мероприятиям, запланированным к реализации в этом году. Заседание провёл губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

В 2018 году на ремонт и строительство дорог запланировано направить 5 миллиардов 272 миллиона рублей. Из них 3 млрд. 829 млн. рублей - собственные доходы от акцизов на автомобильный бензин и транспортный налог, а также переходящий остаток средств Дорожного фонда Калужской области 2017 года; 1 млрд. 244 млн. рублей – средства федерального бюджета; 199 млн. рублей – средства областного бюджета, рассказала министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА.

На приведение в нормативное состояние существующей сети дорог запланировано потратить 48% выделенных средств. Это позволит увеличить долю областных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 51 %. На начало текущего года этот показатель составлял 50,5%, что на 9% выше среднего значения по Центральному федеральному округу. Будет отремонтировано 50 км автодорог и 35 погонных метров мостов. Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Москвы запланирован ремонт участка автодороги Износки-Шанский Завод - Михали в Износковском районе протяженностью 13 км. Также будут начаты работы на социально значимых объектах общей протяженностью 66 км,  ввод которых запланирован на 2019 год.

На заседании правительства также отмечалось, что во исполнение поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов дорожного строительства на территории области за период 2015-2017 годов фактически построено и реконструировано 80 км автодорог или 28% планового показателя (288,6 км).

Сейчас продолжается строительство обхода Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через реку Оку. Протяжённость обхода составит 21,2 км, длина моста через реку Оку  - 649,4 погонных метров.

Объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реконструкцию сельских дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году составит 379 млн. рублей. 

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов подчеркнул, что при планировании  дорожных работ необходимо учитывать перспективный план развития области, в том числе - строительство новых предприятий. Особое внимание, по мнению губернатора, нужно обратить на качество производимых работ, привлекая к контролю специалистов регионального профильного министерства, депутатов всех уровней, представителей общественности.

- Чтобы качество было на первом месте, и применялись только новые технологии! - отметил глава региона, обращаясь к руководителям муниципалитетов и дорожникам.

Губернатор акцентировал внимание на необходимости организации в области  достаточного количества постов весового контроля большегрузных автомобилей. В этом, по его мнению, необходима эффективная поддержка Управления ГИБДД. Он также обратил внимание на важность установления более тесного взаимодействия со строительными организациями, которые допускают проезд по автодорогам перегруженных автомобилей:

- Всем им надо сделать соответствующие предписания, чтобы руководители этих организаций понимали: кто вывел дорогу из строя, тот и будет ее восстанавливать!


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Тэги: область авто
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