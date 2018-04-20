Ночное перекрытие: на Кирова нанесут разметку

С 25 по 30 апреля в ночное время, с 23:00 до 6:00, будет частично ограничено движение на улице Кирова в Калуге. Это связано с нанесением дорожной разметки.
- Работы будут выполняться на участках улицы Кирова при наступлении благоприятных погодных условий, - сообщает 20 апреля комитет дорожного хозяйства городской управы.
Автомобилистов призывают быть внимательными.
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