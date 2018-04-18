ГИБДД объявила о массовых проверках

С 19 по 22 апреля сотрудники УГИБДД по Калужской области будут проводить на трассе Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».

- Управление транспортным средством в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения, - напоминают в Госавтоинспекции. - Если вам стало известно о факте управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также о совершении каких-либо правонарушениях и преступлениях, сообщите в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по Калужской области по телефонам (круглосуточно): 8(4842) 57-12-04, 50-16-02. Наши сотрудники незамедлительно примут меры.

Отметим, что за 3 месяца 2018 года на федеральных трассах в нашей области задержали 328 пьяных водителей.