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ГИБДД объявила о массовых проверках

18.04.2018 17:02 7 2755 Дмитрий Ивьев
ГИБДД объявила о массовых проверках

С 19 по 22 апреля сотрудники УГИБДД по Калужской области будут проводить на трассе Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».

- Управление транспортным средством в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения, - напоминают в Госавтоинспекции. - Если вам стало известно о факте управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также о совершении каких-либо правонарушениях и преступлениях, сообщите в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по Калужской области по телефонам (круглосуточно): 8(4842) 57-12-04, 50-16-02. Наши сотрудники незамедлительно примут меры.

Отметим, что за 3 месяца 2018 года на федеральных трассах в нашей области задержали 328 пьяных водителей.


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Тэги: авто гибдд
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