На полдня перекроют Театральную площадь

В пятницу, 4 мая, с 9:00 до 13:00 в Калуге будет ограничено движение по Театральной площади - с улицы Кирова на улицу Суворова.

- Здесь пройдёт торжественное культурно-массовое мероприятие УФСИН по Калужской области, - сообщает в среду, 18 апреля, пресс-служба городской управы.

Автомобилистов призывают быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.