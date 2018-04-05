Улицу Энгельса перекроют в Калуге

В субботу, 7 апреля, в Калуге будет полностью закрыто движение на участке улицы Энгельса, рассказали нам в городской управе. Это связано с ремонтными работами водоканала.

Проехать нельзя будет с 8:00 до 18:00 от перекрёстка с улицей Жукова до въезда во двор дома 4 по улице Маршала Жукова.