Улицу Энгельса перекроют в Калуге

В субботу, 7 апреля, в Калуге будет полностью закрыто движение на участке улицы Энгельса, рассказали нам в городской управе. Это связано с ремонтными работами водоканала.
Проехать нельзя будет с 8:00 до 18:00 от перекрёстка с улицей Жукова до въезда во двор дома 4 по улице Маршала Жукова.
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