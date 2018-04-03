Снова провал: водоканал латает дыру на многострадальном перекрестке

Очередной провал асфальта произошёл в Калуге на перекрёстке улиц Московской и Карла Либкнехта.



- На данном участке выявлено разрушение кирпичной кладки. Два дня на месте работала бригада водоканала, - сообщает во вторник, 3 апреля ГП «Калугаоблводоканал». – По последней информации, все мероприятия завершены. Осталось провести работы по благоустройству – засыпка щебнем и асфальтирование. Это произойдёт уже завтра.

Напомним, проблемы с этим участком возникли после прорыва трубы прошлой зимой. Когда водоканал добрался до утечки, выяснилось, что проблемы здесь гораздо серьезнее, чем предполагалось изначально. В результате ремонтные работы продлились все лето.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.