Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Вторник, 03 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

38 миллионов закатают в асфальт улицы Генерала Попова

03.04.2018 16:48 7 1693 Оксана КОЛОСОВА
38 миллионов закатают в асфальт улицы Генерала Попова

Городские власти ищут подрядчика, который приведёт в порядок улицу Генерала Попова в микрорайоне «Правобережье». Соответствующая конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. 

Начальная стоимость контракта – 38 млн. 509 тыс. рублей. Но в процессе торгов она может снизиться. Заявки на участие принимаются до 18 апреля, аукцион состоится 23-го числа. 

Договор с подрядчиком-победителем горуправа, вероятно, заключит в конце апреля – начале мая. Ремонтные работы должны начаться вскоре после этого. Завершить их строители должны до 31 декабря. 

В мае же в Калуге начнётся и ямочный ремонт. Он обойдётся бюджету почти в 7 с половиной миллионов рублей. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: транспорт дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Грузовикам запретили въезд в Калугу 03.04.2018 09:11

Какие троллейбусы поедут в Пасхальную ночь 29.03.2018 11:11

Куда можно отправиться с детьми на школьные каникулы или майские праздники! 23.03.2018 10:26

Из-за обрыва провода на Ленина встал троллейбус 21.03.2018 15:00

Между Калугой и чешским городом Пардубице хотят установить авиасообщение 19.03.2018 13:20


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 06 апреля, 18:00
Студенческая Весна 2018
Калуга
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

вс 08 апреля, 18:00
Научное шоу "Максимум"
Академия СуперГероев
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК
сб 14 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга

Концерты

ср 04 апреля, 21:00
Agenda
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 05 апреля, 18:30
Концерт Della Mae
Дом музыки
чт 05 апреля, 20:00
Рекорд Оркестр
Овертайм, паб
чт 05 апреля, 20:00
Tribute to Nirvana
AmRa (Амра)

Кино

Кролик Питер
Шерлок Гномс
Первому игроку приготовиться
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области месяц спокойствия

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.