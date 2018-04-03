38 миллионов закатают в асфальт улицы Генерала Попова

Городские власти ищут подрядчика, который приведёт в порядок улицу Генерала Попова в микрорайоне «Правобережье». Соответствующая конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта – 38 млн. 509 тыс. рублей. Но в процессе торгов она может снизиться. Заявки на участие принимаются до 18 апреля, аукцион состоится 23-го числа.

Договор с подрядчиком-победителем горуправа, вероятно, заключит в конце апреля – начале мая. Ремонтные работы должны начаться вскоре после этого. Завершить их строители должны до 31 декабря.

В мае же в Калуге начнётся и ямочный ремонт. Он обойдётся бюджету почти в 7 с половиной миллионов рублей.