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Машины попросили убрать с 7 улиц

30.03.2018 15:05 1 665 Дмитрий Ивьев
Машины попросили убрать с 7 улиц

В ночь на субботу, 31 марта, коммунальщики будут вывозить снег с семи улиц. Автомобилистов просят временно не парковаться на данных участках.

  • ул. Дзержинского (участок от ул. Московской до ул. Марата),
  • ул. Достоевского (участок от ул. Театральной до ул. Марата),
  • ул. Рылеева (участок от ул. Достоевского до ул. Кирова),
  • ул. Театральная,
  • ул. 2-ой Городской проезд (сторона напротив железной дороги),
  • ул. Грабцевское шоссе (район моста в мкр. Дубрава),
  • ул. Пролетарская (от ул. Московской до д. 96 по ул. Пролетарская).

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: авто
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