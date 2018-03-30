Машины попросили убрать с 7 улиц

30.03.2018 15:05 665 Дмитрий Ивьев

В ночь на субботу, 31 марта, коммунальщики будут вывозить снег с семи улиц. Автомобилистов просят временно не парковаться на данных участках. ул. Дзержинского (участок от ул. Московской до ул. Марата),

ул. Достоевского (участок от ул. Театральной до ул. Марата),

ул. Рылеева (участок от ул. Достоевского до ул. Кирова),

ул. Театральная,

ул. 2-ой Городской проезд (сторона напротив железной дороги),

ул. Грабцевское шоссе (район моста в мкр. Дубрава),

ул. Пролетарская (от ул. Московской до д. 96 по ул. Пролетарская). Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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