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Калужан попросили убрать машины с 7 улиц

27.03.2018 17:10 1 694 Дмитрий Ивьев
Калужан попросили убрать машины с 7 улиц

В ночь на среду, 28 марта, в Калуге планируют вывозить снег с 7 улиц. Коммунальщики просят водителей временно не оставлять свои машины на данных участках.

  • пер. Тульский,
  • пер. Дорожный (вдоль школы),
  • ул. Гурьянова (от д. 69 до д. 59),
  • ул. Волкова (вдоль частного сектора),
  • ул. Пухова (от ул. Чичерина до ул. Телевизионной),
  • ул. Тульская (от пожарной части до ул. Луначарского - четная сторона),
  • ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Кутузова - четная сторона).


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Тэги: авто
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