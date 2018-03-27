Калужан попросили убрать машины с 7 улиц

27.03.2018 17:10 694 Дмитрий Ивьев

В ночь на среду, 28 марта, в Калуге планируют вывозить снег с 7 улиц. Коммунальщики просят водителей временно не оставлять свои машины на данных участках. пер. Тульский,

пер. Дорожный (вдоль школы),

ул. Гурьянова (от д. 69 до д. 59),

ул. Волкова (вдоль частного сектора),

ул. Пухова (от ул. Чичерина до ул. Телевизионной),

ул. Тульская (от пожарной части до ул. Луначарского - четная сторона),

ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Кутузова - четная сторона).





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