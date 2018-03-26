На Рылеева запретили остановку

26.03.2018 16:09 1927 Елена Французова

На нечётной стороне улицы Рылеева – от улицы Георгиевской до улицы Огарёва – запретили остановку. Как сообщает в понедельник, 26 марта, пресс-служба городской управы, это решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.





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