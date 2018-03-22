С каких улиц вывезут снег

В четверг, 22 марта, в Калуге вывезут снег с восьми улиц. Список опубликовала городская управа.
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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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