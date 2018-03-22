С каких улиц вывезут снег

22.03.2018 10:08 280 Дмитрий Ивьев

В четверг, 22 марта, в Калуге вывезут снег с восьми улиц. Список опубликовала городская управа. ул. Гурьянова,

ул. Огарева (от ул. Московской до ул. Плеханова – нечетная сторона),

ул. Киевская (участок от ТНК до ул. Первых Коммунаров),

ул. Дзержинского,

пер. Старообрядческий,

ул. Энгельса,

ул. Горького (участок от ул. Чижевского до ул. Войкова - четная сторона),

ул. 65 лет Победы (остановки, пешеходные переходы). Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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