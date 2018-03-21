Водителей просят быть аккуратными из-за снегопада

21.03.2018 17:02 393 Дмитрий Ивьев

Потепление и выпавший в среду, 21 марта, снег ухудшили обстановку на калужских дорогах. - На некоторых участках возможно образование гололедицы, - предупреждают в областном управлении ГИБДД. - Призываем всех участников дорожного движения неукоснительного соблюдать требования Правил дорожного движения.





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