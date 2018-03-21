Из-за обрыва провода на Ленина встал троллейбус

21.03.2018 15:00 1114 Елена Французова

В среду, 21 марта, около 14:30 на перекрёстке улиц Ленина и Карла Либкнехта произошёл обрыв провода. В Управлении Калужского троллейбуса нам сообщили, что в результате инцидента остановились троллейбусы маршрута № 6. На место выехали ремонтники. Фото: «Калуга жесть».





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